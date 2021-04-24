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Abdurrahim Albayrak: Dursun Özbek ile karşılıklı ibralaşma için buluştuk

24.04.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray Spor Kulübü’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir” dedi.

Abdurrahim Albayrak: Dursun Özbek ile karşılıklı ibralaşma için buluştuk

Galatasaray Kulübü 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, “Dursun Özbek’in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır” dedi.


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Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
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