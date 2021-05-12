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Abdurrahim Albayrak: Hiç yılmadık, hep çalıştık

12.05.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 41. haftasında Denizlispor deplasmanında 4 golle 3 puan alan Galatasaray’ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Gerçekten biz bu sezon çok acılar çektik, çok eleştirildik. Haksız yere yerden yere vurulduk ama hiç yılmadık, hep çalıştık. 'Mayıslar bizimdir' dedik ve yine bir Mayıs ayındayız" dedi.

Abdurrahim Albayrak: Hiç yılmadık, hep çalıştık

Süper Lig’in 41. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Denizlispor deplasmanından 3 puan ile ayrıldı. Şampiyonluk için rakipleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada 4 golle 3 puan alan Galatasaray’da şampiyonluk havası ise dikkatlerden kaçmadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu sezon çok acı çektiklerini ve ağır eleştirilere maruz kaldıklarını belirterek, "Gerçekten biz bu sezon çok acılar çektik, çok eleştirildik. Haksız yere yerden yere vurulduk ama hiç yılmadık, hep çalıştık. ‘Mayıslar bizimdir’ dedik ve yine bir Mayıs ayındayız. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray. Bugün Denizlispor’un inanılmaz bir direnci vardı ama aslanlar muhteşem mücadele ettiler. 3 puanı aldık, çok sevinçliyiz. İnşallah bu mutlu geceyi Cumartesi günüde yaşarız. Camiamıza bir şampiyonluk daha armağan ederiz. Galatasaray camiası bir olursa, birlik olursa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hep bir olalım, birlik olalım, insanlar bizi kıskansın. Bu kadar çileye, sıkıntıya rağmen avaraj ile ikinciyiz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam camiamızın neşe ve mutluluk içerisinde uyumalarını diliyorum" dedi.

"DENİZLİ'YE GELMEDEN ÖNCE MORAL OLSUN DİYE FUTBOLCULARA ÖDEME YAPTIK"

Takıma moral olması için maç öncesi ödeme yaptıklarını belirten Albayrak, "Yusuf beyle beraber bir ara birimiz altta birimiz üstte hep birbirimize sarıldık. Muhteşem bir gündü. Tarifi olmayan bir gündü. Allah herkese böyle güzel günler yaşamayı nasip etsin. Ama hakikatten çok büyük haksızlıklara uğradık. İnanılmaz eleştirilere uğradık, maruz kaldık. Denizli’ye gelmeden önce futbolcularımıza ödemelerini yaptık, öyle geldik. Bu nedenle biraz geç kaldık. Futbolculara moral olsun istedik. Biz hep onları düşündük, hep teknik heyetimizin ve futbolcularımızın yanında olduk. Fatih hocamızı da tebrik ediyorum. İki haftada inanılmaz bir oyunla çıktı" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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