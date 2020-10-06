SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdürrahim Albayrak'ın o sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti

Abdürrahim Albayrak'ın o sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta Yusuf Erdoğan'ın attığı gol sonrası Abdurrahim Albayrak, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” tepkisini vermişti. Maçın devre arasında Albayrak'ın bu sözlerinin Fatih Terim'in kulağına gittiği öğrenildi.

Abdürrahim Albayrak'ın o sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti

Süper Lig’de bu sezonki ilk mağlubiyetini Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık skorla alan Galatasaray’da, ev sahibinin 45+2’de dakikada Yusuf Erdoğan’la attığı galibiyet golünün ortalığı karıştırdığı öğrenildi. Maçta bambaşka bir motivasyonla oynayan Yusuf, geçen sezonun başında Galatasaray’a imza atıyordu, ancak tecrübeli oyuncunun resmi açıklama öncesinde Aslan’ın formasını giydiği fotoğrafın basına yansıması, transferin iptal olmasına neden oldu! Yusuf da sonradan Kasımpaşa’nın yolunu tutmuştu.

“BİZ BU OYUNCUYU ALMIŞTIK”

Yıldız oyuncunun attığı enfes gol sonrasında tribünde maçı izleyen Cim Bom’un 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tepkisini, “Biz bu oyuncuyu almıştık. Adam formayı giydi diye biz de almadık” şeklinde dile getirdiği bildirildi.

ALBAYRAK’IN O SÖZLERİ TERİM’İN KULAĞINA GİTTİ

Devre arasında Albayrak’ın bu sözlerinin, teknik direktör Fatih Terim’in kulağına gittiği ve tecrübeli hocanın, “Şimdi benim kafamı karıştırmayın. Maça konsantre olmalıyız” cevabını verdiği belirtildi ancak Terim’in, hem ortaya konan kötü futbol ve maç sonunda her şeyin birikmesi sonrasında sahayı erken terk ettiği, Albayrak’la da aralarındaki gerginliğin sürdüğü ifade edildi. (Akşam)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tolgay Arslan'dan G.Saray sorusuna cevapTolgay Arslan'dan G.Saray sorusuna cevap
İşte muhtemel 11'lerİşte muhtemel 11'ler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Fenerbahçe bombayı patlattı!
Fenerbahçe bombayı patlattı!
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Muslera'nın lisansı askıya alındı!
Muslera'nın lisansı askıya alındı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Galatasaray bombayı patlatıyor! Alman yıldız...
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdürrahim Albayrak'ın o sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti
Albayrak'ın o sözleri Terim'in kulağına gitti
Galatasaray gece yarısı Muslera'nın lisansını çıkardı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Futbolculardan Fatih Terim'e toparlanma sözü
Futbolcular Fatih Terim'e söz verdi
Tolgay Arslan'dan Galatasaray sorusuna cevap
Tolgay Arslan'dan G.Saray sorusuna cevap
Galatasaray'da Muslera şoku! Lisansı askıya alındı...
Muslera'nın lisansı askıya alındı!
Roma, Galatasaraylı Marcao hakkında kararını verdi!
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.