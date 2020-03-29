Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan iyi haber geldi. Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüsü yendiğini duyurdu. Albayrak şu ifadelere yer verdi:
"Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim."
(İHA)
Balotelli için Galatasaray iddiası
Aleksander Ceferin: Üç seçenek var
Ronaldo annesinin sağlık durumunu açıkladı
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yıldız futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!
F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!
Eski kulübü Ryan Donk'un peşinde
Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!
Ünlü yönetmenden Atiba paylaşımı
Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması
Altınordu'dan paylaşım zinciri
Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum