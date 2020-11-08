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Abdurrahim Albayrak: "Liderle aramızda 1 puan fark var"

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 22:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "Liderle aramızda 1 puan fark var"

Deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Floryada idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurumda başlıyor ve biz sezonu Erzurumda açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurumda açtık. Erzurumdan sonra 3te 3 yaptık. Allahıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" diye konuştu.

Arda'nın gol atmasını da değerlendiren Albayrak, "Arda Turana güvencimiz, inancımız sonsuz. En sonra Floryadaki idmanda da çok azimli ve hırslıydı. Arda, Galatasarayda çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak, ileride de inşallah teknik ekipte olarak Galatasarayda hizmet vermeye devam eder. Galatasarayın evladıdır. Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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