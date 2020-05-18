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Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in durumu hakkında bilgi verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat olan başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdürrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in durumu hakkında bilgi verdi

Ameliyatın başarılı geçtiği söyleyen Albayrak, "Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. İftardan sonra tekrar hastaneye geleceğiz. Beklenen ve programlanan bir ameliyattı. Doktorlar da bunu planlamıştı. Program dahilinde bu ameliyat gerçekleştirdi. Sabah gülerek, esprilerle ameliyata girdi." dedi.

Albayrak, "Beyin ameliyatı da çok başarılı geçti. Her şey istediğimiz gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Ali Koç'a da teşekkür ediyorum. Dün geldi Ali Koç. Uzun uzun sohbet ettik, moral verdi. Kulübümüzü arayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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