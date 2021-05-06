SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdurrahim Albayrak: Seçim haziran ayında

Abdurrahim Albayrak: Seçim haziran ayında

06.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlık seçiminin önümüzdeki ay içinde yapılacağını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak: Seçim haziran ayında

Galatasaray’ın dün resmi sitesinden başkanlık seçimlerinin ertelendiğini duyuran açıklamasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte sular durulmuyor.

29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimin ileri bir tarihe alınmasına adaylardan Burak Elmas ve Metin Öztürk tepki gösterirken, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu karar üstüne Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından seçimlerin yapılacağını belirterek, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandıTürker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Fenerbahçeli Attila Szalai'ye 25 milyon Euro

Galatasaray transferi bitirdi

Galatasaray transferi bitirdi

F.Bahçe'den golcü Suzuki için teklif

F.Bahçe'den golcü Suzuki için teklif

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Dorukhan ve Fenerbahçe iddiasına yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.