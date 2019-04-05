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Abdurrahim Albayrak: Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktI

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, olağan mali genel kurul toplantısında yönetimin idari yönden ibra edilmemesine ilişkin İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı itirazın kabul edildiğini ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını söyledi.

Abdurrahim Albayrak: Seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktI

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün çalışmaları Galatasaray için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yönetimin idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştum. Mahkeme de tedbir kararı verdi, tüzükte var olan seçime gitme mecburiyeti ortadan kalktı." dedi.

Seçim konusunun artık kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimin kararı olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Şu anda öyle bir mecburiyet yoktur, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şu anda görevimizin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemeye kendisinin başvurduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Başka arkadaşlarımızın başvuruları vardı. Denetleme kurulu da ibra edilmemişti, onlar da mahkemeye başvurmuştu. Onunla ilgili dün mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün de benim yönetim adına yaptığım başvuruda karar verildi, yönetim adına yaptığım itiraz kabul edildi. Şu anda bir problem yok."

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