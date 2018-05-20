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Abdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Abdurrahim Albayrak şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşadı.

Abdurrahim Albayrak: Tam su içerken gol oldu
  1. şampiyonluğu kutlayan Albayrak yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Niyetliydim. Ezan okundu. Tam su içerken gol oldu. Allahım sana şükürler olsun. Bir olduk, ekip olduk. I love you hocaaam, I love you hocaaam... Hep o yüzden I love you hocam diyorum" şeklinde konuştu.
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Spor Toto Süper Lig abdurrahim albayrak Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
seni seviyorum sayın abdurrahim Allah sıhhat afiyetler versin çok yaşa inşallah??c?'?c?'?c?%? ?? ?
Çok şükür
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