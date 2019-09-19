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Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2019 08:02 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diagne hakkında da konuşan Albayrak, "Bizim değerli bir futbolcumuz. Hala bizim futbolcumuz. Seneye yine bizle olacak. Kendisine Brugge'de başarılar diliyoruz" dedi.

Abdurrahim Albayrak'tan flaş Diagne açıklaması

İyi oynadıklarını dile getiren Albayrak, "Allahıma şükürler olsun, iyi oynadık. Yüzde 45'e yüzde 55 gibi bir topa sahip olma oranımız vardı. Galibiyet üzerine bütün planlarımızı yapmıştık ama olmadı, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Belçika'dan bir puan almak Şampiyonlar Ligi'nde önemlidir. Mutlu bir şekilde ülkemize, İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

"DIAGNE HALA BİZİM FUTBOLCUMUZ"

Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili görüş bildiren Albayrak, "Diagne, her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli bir futbolcumuz. Hala bizim futbolcumuz. Seneye yine bizle olacak. Kendisine Brugge'de başarılar diliyoruz. İnşallah bize karşı değil de diğer rakiplere karşı başarılı olmasını diliyorum. O ne kadar gol atarsa, bizim işimize yarar. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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