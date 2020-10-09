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Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, istifa iddialarını yanıtladı.

Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, istifa edeceği iddiasına yanıt verdi.

Albayrak, başkan ve yönetim kurulu ile arasında sorun olmadığını belirtirken, "Başkan ve yönetim kurulu ile aramda görüş ayrılığı olduğuna dair yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.
açıklama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mecbur gideceksiniz,Ali cengiz oyunlarınızı ve balonPARAtor unuzu da yanınızda götürün,Türk futbolu rahatlasın biraz..
Göz göz goztepe
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