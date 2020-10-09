Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, istifa edeceği iddiasına yanıt verdi.

Albayrak, başkan ve yönetim kurulu ile arasında sorun olmadığını belirtirken, "Başkan ve yönetim kurulu ile aramda görüş ayrılığı olduğuna dair yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.





