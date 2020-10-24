Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına cevap

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, "Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici, "Benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor, bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesin." ifadelerini kullandı.
Erzurumspor - Galatasaray | CANLI
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
İşte Erzurumspor - G.Saray maçı ilk 11'leri
Perotti'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Ali Koç, en büyük hayalini açıkladı
Trabzonspor galibiyet peşinde
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Pele 80 yaşında
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Beşiktaş'ta başkan Çebi antrenmanı izledi
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
Okuyucu Yorumları 0 yorum