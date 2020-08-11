Abdurrahim Albayrak'tan Mert Hakan'a olay suçlama: Elimde yazışmalar var

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından yıldız futbolcuya suçlamada bulundu.
Albayrak sponsorluk anlaşmasının bitiminde yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. 'Galatasaray forması giydiğim zaman sana saat alacağım' diyen arkadaşlara üzülüyorum. Birçok futbolcu ile elimde ilgili çok detaylı yazışmalar var" şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Başkan Cengiz, "Genç çocuklara daha fazla bir şey teklif edilirse değişir. Pandoranın kutusunu açmayalım, çok utanan, çok yüzü kararan insanlar olur" açıklamasını yaptı.
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