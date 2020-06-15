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Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı pozisyon sonrasında ayağında iki kırık oluşan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Abdurrahim Albayrak'tan Muslera'ya ziyaret

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.Albayrak, sosyal medya hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.

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