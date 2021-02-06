Abdurrahim Albayrak: Transfer için kitap yazsam, sığmaz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kazanmak için maça çıktıklarını söyleyen Albayrak, "Florya'dan çıkarken galibiyet için çıkmıştık. İyi oynadık, iyi galibiyet aldık. Bu derbi ilk değil, son da değil. Bugün biz kazandık, yarın başkası kazanır. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet." dedi.

Transfer döneminde yaşananlara da değinen yönetici, "Transfer dönemi için kitaplar yazsam sığmaz. Bir sabah 7'ydi, ekip ruhu olarak şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Uçak kalkmıyor buradan, bir uçak buradan, bir uçak Londra'dan tuttum. Futbolcumuzu getiremiyoruz, Fernandes'i. Pilotlara prim verdim, 5'ten önce gelirseniz prim vereceğim diye ve getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana tam yetki verdiler, bana hep güvendiler. Gerçekten iyi transferler yaptık, Mustafa Muhammed'i sadece Türkiye değil bütün Avrupa izlemeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki tek golün sahibi Mustafa Muhammed ile ilgili konuşan Albayrak, "Mustafa Muhammed şık ve güzel bir gol attı. Geçen hafta da gol atmıştı, iki haftada iki gol oldu. '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de ona 'Çabuk gol at da aileni kavuş' dedim. Aramızda böyle bir konuşma olmuştu." ifadelerini kullandı.

