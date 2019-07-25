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Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den transfer zirvesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2019 18:16 | Son Güncelleme

Forvet ve orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Avusturya'da bir araya geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.

Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.

(DHA)

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Galatasaray fatih terim abdurrahim albayrak

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