Abdurrahim Dursun Trabzonspor'a dönmek istiyor

Bandırmaspor'da başarılı bir sezon geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Abdurrahim Dursun, "Sezona Trabzonspor ile başladım. Süreç benim Bandırmaspor'a kiralanmam şeklinde gelişti. Bu tercihin şimdi çok doğru olduğunu görüyorum. Burada gerçekten güzel bir ortam var. Takım olarak da iyi bir kaliteye sahibiz. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Biz maç maç bakıyoruz, tüm rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz ve bu doğrultuda hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'A DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK İSTİYORUM"

Genç futbolcu, Bandırmaspor ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'a dönmek istediğini vurgulayarak, "Şu an Bandırmaspor için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada çok başarılı olduktan sonra Trabzonspor'a daha güçlü dönerek takımın parçası olmak istiyorum. Bununla beraber şimdiye odaklanmış durumdayım, sezon sonunda inşallah güzel bir noktada oluruz" dedi.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Türkiye Ümit Milli Takım formasını defalarca giyen Dursun, "Ümit Milli Takım'da güzel işler çıkardık. Elbette her oyuncu gibi benim de hedefim A Milli Takım. Ulusal takımda oynamak çok büyük bir onur. Kendime çok inanıyorum. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım" şeklinde konuştu.