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Abdussamed Karnuçu: Çok çalışacağımın sözünü veriyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sözleşmesini uzattığı genç futbolcu Abdussamed Karnuçu, kendisini desteleyen teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti ve çok çalışacağının sözünü verdi.

Abdussamed Karnuçu: Çok çalışacağımın sözünü veriyorum

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı.

7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.

(İHA)

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