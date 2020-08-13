Abdussamed Karnuçu: Çok çalışacağımın sözünü veriyorum

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı.

7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığı belirten genç futbolcu, "Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum" dedi.

(İHA)

