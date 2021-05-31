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  4. Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit

Abisinin kopyası! İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit

31.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit. Instagram hesabından kardeşi ile fotoğrafını paylaşan Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile olan benzerliği ile şaşırttı.

Instagram'da 18 milyona takın takipçisi olan başarılı oyuncu Burak Özçivit, kendi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Karan adından bir oğulları olan çift sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla haber olmakta.

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Bu defa kız kardeşi ile fotoğrafını paylaşan Burak Özçivit, takipçilerinin beğeni ve yorum borbardımanına tutuldu.

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Kız kardeşi Burçun Özçivit ile benzerliği dikkat çeken Burak Özçivit'e "Abi-kardeş birbirinin kopyası" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

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Ünlüler ve kardeşleri

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akyürek
Şarkıcı İrem Derici, kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.
İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
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Defne Samyeli ve kardeşi Sühan Samyeli
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Oyunculuk mesleğini severek icra eden iki kardeşin arasında yalnızca 4 yaş bulunuyor.
Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğunu öğrenildi.
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Zafer Peker
İşte Büşra Develi'nin kardeşi, Dilara Develi.
İşte oyuncu Barış Arduç ve kardeşleri.
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Bekir Biricik
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Efecan Şenolsun
Efecan Şenolsun
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yönetmenlik yapan kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
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Songül Öden ve ablası
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Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Instagram
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