Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara müjde! ''Hafta sonu gidip Mourinho'yu getireceğim''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."
"Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz."
"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."