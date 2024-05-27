Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli taraftarlara müjde! ''Hafta sonu gidip Mourinho'yu getireceğim''

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BİZ İKİNCİ OLDUĞUMUZDA KAFAMIZI YORGANA SOKUP EVDEN ÇIKMIYORDUK"

"Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."

"GÖRÜŞECEĞİZ VE GETİRECEĞİZ"

"Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz."

"KALİTELİ VE HERKESİN TANIDIĞI OYUNCULARI ALACAĞIM"

"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim."





