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Mauro Icardi'den şampiyonluk kutlamalarında Dzeko'ya gönderme!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 22:33
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Icardi sahaya çıkarken önce "Beni Sev" şarkısı çaldı ve kesildi. Stat hoparlöründen daha sonra "Orjinali geliyor." anonsu yapıldı ve "Aşkın Olayım." şarkısı çalındı.

Mauro Icardi'den şampiyonluk kutlamalarında Dzeko'ya gönderme!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi, Şampiyonluk kutlamalarına Derin Galatasaray posteri ve 'Beni sev' ve ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıktı.

DZEKO'NUN ŞARKISI ÇALDI

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, Dzeko'nun gol müziği olan 'Beni Sev' şarkısıyla çıktı.

BİR ANDA DEĞİŞTİ

Daha sonra stadyum hoparlörlerinden "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.

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