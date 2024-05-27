Mauro Icardi'den şampiyonluk kutlamalarında Dzeko'ya gönderme!

Mauro Icardi, Şampiyonluk kutlamalarına Derin Galatasaray posteri ve 'Beni sev' ve ardından 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çıktı.
Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, Dzeko'nun gol müziği olan 'Beni Sev' şarkısıyla çıktı.
💥 Mauro Icardi, 'Beni Sev' şarkısıyla sahneye çıktı. Ardından, 'Orijinali geliyor' anonsu yapıldı ve 'Aşkın Olayım' çaldı. pic.twitter.com/1WiicaBPZp— Fanatik (@fanatikcomtr) May 27, 2024
Daha sonra stadyum hoparlörlerinden "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.