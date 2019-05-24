Ablaye Mbengue canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor. 33. hafta sonunda 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip forvet transferine hız verdi. Radyospor'da Senegalli forvet Ablaye Mbengue transfer görüşmelerini açıkladı.
Rusya'nın Akhmat Grozny takımında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Ablaye Mbengue'nin açıklamaları şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTERİM"
"Beşiktaş'ın ilgisi var. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat. Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim. Akhmat Grozny benimle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor ama ben Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum."
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
"Değişik menajerler Türkiye'den başka kulüplerin ilgisi olduğunu söylüyor. Türkiye'deki menajerin Doğan Ercan Beşiktaş'la bir görüşmeleri sürdürüyor ve ilerleme kaydettik. Temasımız sürüyor. Ocak ayından beri görüşmelerimiz sürüyor Beşiktaş'la."
"TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYORUM"
"Türkiye'yi yakından takip ediyorum. Tutkulu bir taraftar topluluğu var. Galatasaray - Başakşehir maçını izledim, bu tutkuyu gördüm. Ben de Türkiye'de oynamayı arzu ediyorum."
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