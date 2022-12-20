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Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye geliyor! Taraftarlar şimdiden karşılamak için plan yapmaya başladı...

20.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Aboubakar için menajerinden açıklama geldi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hafızalarda yer eden yıldız oyuncunun yeniden Türkiye'ye döneceği konuşuluyor. Yıldız oyuncunun menajerinden yapılan açıklamanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar havalimanına gitmeye hazırlanıyor...

Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye geliyor! Taraftarlar şimdiden karşılamak için plan yapmaya başladı...

Beşiktaş formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan ve siyah-beyazlı formayla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Aboubakar yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Kariyerine En-Nasr'da devam etmek istemeyen yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı kesinleşti.

FENERBAHÇE ÇOK İSTİYOR

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Sezon başında, geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta forma giyen Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, eski bir Beşiktaşlı Aboubakar'ı da kadrosuna katmayı çok istiyor. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından forvet mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçeli yetkililer düğmeye bastı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

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Yıldız oyuncu için menajeri Zahavi'den taraftarları heyecanlandıracak açıklama geldi. Zahavi, "Aboubakar için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tek görüşeceğimiz takım Fenerbahçe değil. İspanya'dan Rayo Vallecano'da bu transferde istekli. Neler olacağını şu an için bilmiyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar şimdiden yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanı'na gitmenin planlarını yapıyor...


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