Aboubakar'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar! ''Yine boş geçmeyeceğim''

Süper Lig'in en kaliteli golcüleri arasında yer alan Aboubakar, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Bu akşam oynanacak mücadelede fileleri havalandıracağını söyleyen Aboubakar iddialı konuştu.

"YİNE BOŞ GEÇMEYECEĞİM"

Aboubakar'ın arkadaşlarına "Fenerbahçe'ye en son deplasmanda iki gol atmıştım, kazanmıştık ve o maç şampiyonluğun başlangıcı olmuştu. Yine boş geçmeyeceğim" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor.

Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.



