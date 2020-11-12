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Aboubakar'dan milli takımda şov!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.11.2020 21:40 | Son Güncelleme

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 3. maçında Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup etti. Kamerun'un ilk 2 golü Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'dan geldi.

Aboubakar'dan milli takımda şov!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 3. maçında Kamerun, Mozambik'i konuk etti.

Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ilk 11'de başladığı maçta Vincent Aboubakar 64 dakika oyunda kalarak 2 gol attı.

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