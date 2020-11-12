Aboubakar'dan milli takımda şov!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 3. maçında Kamerun, Mozambik'i konuk etti.
Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ilk 11'de başladığı maçta Vincent Aboubakar 64 dakika oyunda kalarak 2 gol attı.
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