Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın perdesi kapandı. Ligde haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

FAVORİ DEĞİŞMEDİ

Açıklanan oranlarda favori Galatasaray olurken Sarı-Kırmızılılar 1.34'lük oranla ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın daha önceki haftada oranı ise 1.57'ydi. Sarı-kırmızılıları 5.20'lik oranla Trabzonspor takip etti. Beşiktaş'ın oranı 7.60, Fenerbahçe'nin oranı ise 9.40 olarak belirlendi.

İŞTE GÜNCEL GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray: 1.34

Trabzonspor: 5.20

Beşiktaş: 7.60

Fenerbahçe: 9.40