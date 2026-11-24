Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın perdesi kapandı. Ligde haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Açıklanan oranlarda favori Galatasaray olurken Sarı-Kırmızılılar 1.34'lük oranla ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın daha önceki haftada oranı ise 1.57'ydi. Sarı-kırmızılıları 5.20'lik oranla Trabzonspor takip etti. Beşiktaş'ın oranı 7.60, Fenerbahçe'nin oranı ise 9.40 olarak belirlendi.
Galatasaray: 1.34
Trabzonspor: 5.20
Beşiktaş: 7.60
Fenerbahçe: 9.40
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