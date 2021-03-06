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Aboubakar: Hocam ve arkadaşlardan özür dilerim

06.03.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Aboubakar: Hocam ve arkadaşlardan özür dilerim

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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BEŞİKTAŞbir ailedir olur böyle şeyler sıkma canını KRAL

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