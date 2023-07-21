Aboubakar şov yaptı, Beşiktaş Stasbourg karşısında 2-1 kazandı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya geldi.
Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar'ın golleri 10 ve 20. dakikada Aboubakar'dan gelirken, Strasbourg'un tek golünü 25. dakikada Sahi kaydetti.
Beşiktaş Strasbourg karşısına Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar 11' ile çıktı.