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Aboubakar şov yaptı, Beşiktaş Stasbourg karşısında 2-1 kazandı!

21.07.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş, dostluk maçında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi Aboubakar'ın golleriyle 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Fransa'nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya geldi.

ABOUBAKAR ŞOV YAPTI

Aboubakar_

Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar'ın golleri 10 ve 20. dakikada Aboubakar'dan gelirken, Strasbourg'un tek golünü 25. dakikada Sahi kaydetti.

Beşiktaş Strasbourg karşısına Mert, Rosier, Necip, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar 11' ile çıktı.

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