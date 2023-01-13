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Aboubakar tercihini yaptı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği golcü oyuncu teklife ''evet'' dedi!

13.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerine devam eden Vincent Aboubakar'ın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncu tercihini yaptı. Kararını Beşiktaş'tan yana kullanan Kamerunlu oyuncu siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Fenerbahçe'nin teklifini teşekkür ederek reddeden yıldız oyuncu, kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği gibi Beşiktaş'a imza atacak.

Aboubakar tercihini yaptı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği golcü oyuncu teklife ''evet'' dedi!

Aboubakar transferinde düğüm çözüldü. Fenerbahçe'nin de istediği golcü oyuncu kararını Beşiktaş'tan yana kullandı ve siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Al Nassr'dan ayrılmak için sözleşmesini feshetmesi gereken golcü oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.

FESİH İÇİN BİR KISMI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

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Beşiktaş yönetimi Aboubakar'a kulübünden alacağı 2.250.000 Euroluk ücretin bir kısmını ödemeyi kabul etti. 1.5 yıllık ücretinin tamamını isteyen Aboubakar, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN KONTRAT TEKLİFİ BELLİ OLDU

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Beşiktaş ise Aboubakar'a yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. 2+1 yıllık anlaşma üzerinden el sıkışan siyah-beyazlılar Aboubakar'dan gelecek habere odaklandı.


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