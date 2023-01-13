Aboubakar tercihini yaptı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği golcü oyuncu teklife ''evet'' dedi!

Aboubakar transferinde düğüm çözüldü. Fenerbahçe'nin de istediği golcü oyuncu kararını Beşiktaş'tan yana kullandı ve siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Al Nassr'dan ayrılmak için sözleşmesini feshetmesi gereken golcü oyuncu görüşmelerini sürdürüyor.

FESİH İÇİN BİR KISMI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

Beşiktaş yönetimi Aboubakar'a kulübünden alacağı 2.250.000 Euroluk ücretin bir kısmını ödemeyi kabul etti. 1.5 yıllık ücretinin tamamını isteyen Aboubakar, Al Nassr ile görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN KONTRAT TEKLİFİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ise Aboubakar'a yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. 2+1 yıllık anlaşma üzerinden el sıkışan siyah-beyazlılar Aboubakar'dan gelecek habere odaklandı.



