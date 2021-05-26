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Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

26.05.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon en flaş isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve 30 maçı tamamlayamadığı için 1 yıllık opsiyon devreye girmedi. Maaşında zam isteyen Kamerunlu golcüde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Transferde son dakika! Son haftaya kadar süren müthiş şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi için harekete geçti.

ROSIER TAMAM

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Geçtiğimiz sezona damga vuran Ghezzal ve Rosier Beşiktaş'ın iç transferde ilk sırasında. Fenerbahçe ile de adı anılan başarılı sağ bekin gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Takımın diğer bir yıldızı olan Rachid Ghezzal ise hala belirsizliğini koruyor. Her fırsatta Beşiktaş kalmak istediğini söyleyen Cezayirli yıldızın gelecek sezonda forma giyeceği takım merak konusu.

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

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Beşiktaş'ta merak edilen isimlerden biri de Aboubakar. Siyah-beyazlılar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan Aboubakar’a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

FENERBAHÇE...

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, “Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız” demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı. Kanarya, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

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Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar ile en kısa sürede yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, sezonu 29 maçla kapatan ve sözleşmesindeki 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu devreye girmediği için boşa çıkan Kamerunlu golcüyle yapılacak görüşmeleri bizzat yürütecek.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME

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Buna göre geride kalan sezon 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan 29 yaşındaki oyuncuya yine performansa dayalı bir sözleşme teklif edilecek.

2 SENELİK İMZA

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Başkan Çebi’nin, Aboubakar’ın yıllık ücretine zam yapmayı planladığı fakat bu rakamın 2 milyon euroya yakın olacağı iddia edildi. Yeni teklifi kabul ederse yıldız oyuncuyla 2 senelik kontrat yapılacak.

YABANCI GOLCÜ

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Kamerunlu golcünün 3 milyon euro gibi bir talepte bulunması halinde ise bunun kabul edilmeyeceği belirlendi. Siyah-beyazlılar, Aboubakar’la anlaşma sağlanamazsa bu oyuncunun yerine doğrudan ilk 11’de görev yapabilecek kalitede yabancı forvet transfer edecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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