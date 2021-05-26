Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Transferde son dakika! Son haftaya kadar süren müthiş şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı ekipte başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın Şampiyonlar Ligi için harekete geçti.

ROSIER TAMAM

Geçtiğimiz sezona damga vuran Ghezzal ve Rosier Beşiktaş'ın iç transferde ilk sırasında. Fenerbahçe ile de adı anılan başarılı sağ bekin gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Takımın diğer bir yıldızı olan Rachid Ghezzal ise hala belirsizliğini koruyor. Her fırsatta Beşiktaş kalmak istediğini söyleyen Cezayirli yıldızın gelecek sezonda forma giyeceği takım merak konusu.

GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Beşiktaş'ta merak edilen isimlerden biri de Aboubakar. Siyah-beyazlılar 1,5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro kazanan Aboubakar’a 2 milyon euro önerecek. Bu teklifi kabul etmezse yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

FENERBAHÇE...

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, “Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız” demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı. Kanarya, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.