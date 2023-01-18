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Aboubakar transferinde son dakika gelişmesi! Dün gece her şey noktalandı!

18.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, dün gece Aboubakar konusunda yeni adımlar attı. Kamerunlu golcü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın Al-Nassr ile sözleşme fesih konusunda mütabakata varmasının ardından mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini teşekkür ederek reddetti.

Aboubakar transferinde son dakika gelişmesi! Dün gece her şey noktalandı!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferinde mutlu sona ulaştı. Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun boşluğunu bir diğer yıldız Aboubakar ile doldurdu.

GELDİĞİ 2 YILDA DA ŞAMPİYON OLDU

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Beşiktaş'a 2 kez gelen Aboubakar, geldiği 2 yılda da Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesin beklenen Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK KATKI

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30 yaşındaki futbolcu 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanmış ve 38 resmi maçta 19 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı. Aboubakar, 2016 şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biriydi.


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