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Aboubakar transferinin tüm detayları burada! Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Başkanla görüşme gerçekleştirdi

10.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Aboubakar için transfer detayları belli oluyor. Siyah-beyazlılarda Wout Weghorst'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken yönetimin gözü kulağı Aboubakar'dan gelecek habere kitlendi. Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi beklenen yıldız oyuncuyla telefonda görüşen Ahmet Nur Çebi flaş bir hamleye imza ataran Fenerbahçe'nin önüne geçti.

Aboubakar transferinin tüm detayları burada! Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Başkanla görüşme gerçekleştirdi

Aboubakar transferinde detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Wout Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılık haberi çıkmadan önce sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Aboubakar için Beşiktaş araya girdi ve vitesi hızlandırdı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

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2 gün önce Aboubakar ile telefonda görüntülü konuştuğu öğrenilen Ahmet Nur Çebi'nin yıldız oyuncuya sözleşme detaylarını sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını ifade eden Kamerunlu oyuncu kafasındaki rakamı söyledi.

2.7 MİLYON EURO İSTİYOR

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Aboubakar'ın Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede 2.7 milyon Euro garanti ücret istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu teklifi kabul ettiği öğrenilirken, Aboubakar'ın Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesi halinde yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacağı ifade edildi. Aboubakar'ın transferinden hemen önce ise Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesi bekleniyor.


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