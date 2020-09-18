Absürt komedi sevelere: Tutunamayanlar konusu ve oyuncuları

Tutunamayanlar konusu ve oyuncularının başarılı performansı ile ilk bölümüyle bile yıllar geçse dahi unutulmayacak komedi dizileri arasına girmeyi başardı. Leyla ile Mecnun, Kardeş Payı, İşler Güçler gibi komedi dalında başarı kazanmış diziler ile kıyaslanan Tutunamayanlar, sadece bir sezon yayınlanmasına rağmen hem eleştirmenlerin hem de izleyicinin gönlüne taht kurdu. Son dönem TRT 1 dizileri arasında ilgi çeken yapımlardan biri olan Tutunamayanlar'da Tarık karakterinin yaşadığı maceralar anlatılıyor. Tutunamayanlar Dizisi Konusu Özellikle annesi tarafından sürekli çalışmaya teşvik edilen Tarık, çok tembel ve hayatında hiç çalışmamış biridir. Bir gün annesinin zorlaması ile gittiği iş görüşmesinde İrem ile karşılaşır. İrem zengin bir ailede dünyaya gelen ancak babasının tüm servetini kaybetmesiyle beş parasız kalan güzel bir kızdır. Tarık, İrem'i gördüğü anda etkilenir. Gidecek bir yeri olmayan İrem'i kendi mahallesine davet eder. Mahalleye gelmeyi kabul eden İrem, Kitap Kafe'de çalışmaya başlar ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışır. İrem, istekli ve çalışkan bir karakterdir. İş kadını olma hayali olan İrem'i etkilemek isteyen Tarık, İrem'i etkilemenin yolunun iş hayatından geçtiğini düşünür. İlham Perisi ile karşılaşan Tarık onun başarısız fikirlerini uygulamaya başlar. Fikirler başarısız olmasına rağmen denemekten vazgeçmezler.

Tutunamayanlar Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Tarık (Doğu Demirkol) Tarık aşırı tembel ve çalışmayı sevmeyen biridir. Annesinin yoğun ısrarları sonucunda iş görüşmesine gitmeyi kabul eder. İrem'e aşık olan Tarık onu etkilemenin yollarını arar. İlham Perisi İlhan'ın zeka dolu olmayan fikirlerinin ona yardım edeceğini umar. Tembel ve aşık bir karakter olan Tarık iç ısıtan bir samimiyete sahiptir. Son zamanların popüler komedyenlerinden biri olan Doğu Demirkol, ilk kez bir dizide başrol olarak karşımıza çıkıyor. Stand-up gösterileri ile ün sahibi olmayı başaran komedyen aynı zamanda birden fazla sinema yapımında rol almayı başardı. İrem (Ece Çeşmioğlu) Zengin bir aile içerisinde dünyaya gelen İrem çok fazla zorlukla karşılaşmamıştır. Ancak ailesi tüm servetini kaybedince İrem hayatta kalmak için mücadele etmelidir. Sıfırdan bir hayat kurmak için tüm gayretini gösteren İrem, ileride başarılı bir iş insanı olma hayali kurar. Çalışkan ve azimli bir karakter olan İrem Kitap Kafe'de çalışarak para kazanmaya başlar. Ece Çeşmioğlu, İrem karakterini canlandırırken gösterdiği performans ile çok fazla takdir topladı. 1990 doğumlu olan Çeşmioğlu ilk olarak 12 yaşında Çocuklar Duymasın'da rol alarak oyunculuğa başladı. İki Aile dizisindeki rolüyle popülerliği fazlasıyla arttı.

Ayşe (Yeliz Kuvancı) Ayşe, Tarık'ın ablasıdır. Psikoloji bölümü mezunu olan Ayşe yüksek lisansını yapamamıştır. Psikolog kliniği açma hayali olan Ayşe, mahallenin en zengin insanlarından biri olan iş kadını Belgin'in çocuklarına bakar. Ayşe rolünü canlandıran Yeliz Kuvancı, üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine aldı. 2010 yılında dönemin en çok izlenen dizisi olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde İnci Öğretmen karakterini canlandırdı. İnci Öğretmen rolü ile oyunculuk kariyerine çok sağlam bir giriş yaptı. İlhan (Zafer Algöz) 12 bin yıldan uzun süredir hayatta olan İlham Perisi İlhan, çok uzun yıllar Anadolu'da kaldığı için asimile olmuştur. İç Anadolu ağzı ile konuşan Tutunamayanlar İlhan karakteri İlham Periliği konusunda pek vizyon sahibi değil. Geçmişe gitme yeteneğine sahip İlhan sürekli çekirdek çitler ve Tarık'a akıl verir. Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olan Zafer Algöz, İlhan karakteri ile yine çok başarılı bir iş çıkarıyor. Filmografisi çok geniş olan Algöz, A.R.O.G, Yahşi Batı, Arif V 216 gibi birçok başarılı sinema filminde rol aldı. Ayrıca, Zafer Algöz, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde iki kez ödüle layık görüldü.

Hicabi (Şinasi Yurtsever) Hicabi Cihangir, mahalledeki üç katlı binadaki Özel Cihangir Üniversitesi'nin sahibidir ve profesördür. Üniversiteyi kurmasının arkasında kar eden bir eğitim kurumu oluşturma fikri yatar. Tüm çabası apartman üniversitesinin kendisine para kazandırmasıdır. Şinasi Yurtsever, Hicabi karakteri ile oynadığı komedi dizi karakterlerine bir yenisini daha ekledi. Sıklıkla komedi dizi veya filmlerinde rol olan Şinasi Yurtsever komedi seven izleyicinin de aşina olduğu bir isim. Gişe rekoru kıran Düğün Dernek serisi, Kardeş Payı ve İşler Güçler'deki performansı ile ismini geniş kitlelere duyurdu. Şair Lütfü (Barış Yıldız) İz bırakan bir şair olmak isteyen Lütfü, tüm şiirlerini bir kitapta toplar. Ancak basılan kitaplardan hiçbiri satılamaz. Memleketten gelen erzaklar ile yaşayan Lütfü, Tarık'a yardım ederken kendi şiirleri için de ilham arar. Tutunamayanlar karakterleri arasında edebiyata en düşkün olan Lütfü'yü canlandıran Barış Yıldız, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Düğün Dernek'teki öğretmen rolü ile tanınan oyuncu aynı zamanda İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinde de oyunculuk yaptı.