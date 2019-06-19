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Aç kalan tilkiyi yemek için geldiği otelde elleriyle beslediler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde doğada aç kalan bir yabani tilki oteli kendine yeni mesken yaptı. Her akşam düzenli olarak otele gelen tilki karnını doyurduktan sonra doğaya geri dönüyor. Bu anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Ayvalık’ın ünlü turizm merkezlerinden birisi olan Cunda (Alibey) Adası'nda yaşayan yabani bir tilki doğal ortamında yiyecek bulmakta zorluk çekince yerleşim alanlarına indi. İlk başlarda ürkek tavırları ile bölgede yemek arayan tilki daha sonra bir otelde yakın ilgi ile karşılaştı.

Burada kendisine verilen yiyecekleri yiyen tilki bu ziyaretleri düzenli hale getirdi. Kısa sürede insanlara alışan tilki her akşam belirli saatlerde otelin bahçesine gelerek otel sakinlerinden kendisine yemek vermesini bekliyor.

Bu anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören tilki bu alışkanlığını ise sürdürmeye devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık Tilki beslenme

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