Para biriktiren insanların alışveriş yaparken uyguladığı 6 basit kural

Parasını daha kontrollü harcamak ve birikim yapmak isteyenler için alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirmenize yardımcı olacak 6 basit kuralı bir araya getirdik.

1. ALIŞVERİŞE LİSTESİZ ÇIKMIYORLAR

Plansız alışverişlerde ihtiyaç dışındaki ürünlere yönelmek çok daha kolay olabiliyor.

Bu nedenle alışverişe başlamadan önce ihtiyaçları belirlemek basit ama etkili bir yöntem. Özellikle market alışverişinde evde bulunan ürünleri kontrol ederek liste hazırlamak hem gereksiz harcamayı hem de aynı üründen tekrar tekrar almayı önlemeye yardımcı olabilir.

Listeyi hazırladıktan sonra asıl mesele ise mümkün olduğunca ona sadık kalmak.

2. İNDİRİMDE DİYE HER ÜRÜNÜ ALMIYORLAR

Yüzde 50 indirim etiketi bir ürünü cazip hale getirebilir. Ancak ihtiyacınız olmayan bir ürünü yalnızca fiyatı düştüğü için satın almak aslında tasarruf ettiğiniz anlamına gelmez. Örneğin normalde 2 bin liraya satılan bir ürünü bin liraya almak ilk bakışta bin lira kazanç gibi görünebilir. Fakat o ürünü zaten satın almayı düşünmüyorsanız bütçenizden çıkan para hala bin liradır.

Bu nedenle indirim gördüğünüzde kendinize “Bu ürün indirimde olmasaydı yine de satın almak ister miydim?” sorusunu sormak, gereksiz alışverişlerin önüne geçmenin en kolay yollarından biri olabilir.

3. İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ AYNI ANDA SATIN ALMIYORLAR

Bir ürünü gördüğünüz anda çok istediğinizi düşünüp birkaç gün sonra aslında hiç ihtiyacınız olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Özellikle zorunlu olmayan ve bütçeyi zorlayabilecek alışverişlerde satın alma kararını bir süre ertelemek işe yarayabilir. Ürünü sepete veya favorilere ekleyip 24 saat, daha pahalı alışverişlerde ise birkaç gün beklemek ilk heyecan geçtikten sonra kararınızı yeniden değerlendirmenize fırsat verir.

Bekleme süresinin sonunda hâlâ ürünü istiyorsanız satın alabilirsiniz. Ancak çoğu zaman “Bunu neden bu kadar istemişim?” dediğiniz ürünlerin de olduğunu fark edebilirsiniz.

4. FİYATA DEĞİL, NE KADAR KULLANACAKLARINA BAKIYORLAR

Ucuz olan her ürün ekonomik bir alışveriş anlamına gelmeyebilir. Örneğin 500 liraya aldığınız ancak yalnızca bir kez kullandığınız bir kıyafet ile 2 bin liraya alıp yıllarca düzenli kullandığınız bir ürünün gerçek maliyeti aynı değildir. Bu nedenle özellikle kıyafet, ayakkabı, çanta ve ev eşyası gibi ürünlerde yalnızca etiket fiyatına değil, ürünü ne sıklıkla kullanacağınıza da bakmak daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.

Dolabınızda benzer üç ürün varsa dördüncüsünün ucuz olması onu otomatik olarak ihtiyaç haline getirmez.

5. ALMADAN ÖNCE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIYORLAR

İnternetten alışveriş yaparken aynı ürünün farklı mağazalarda birbirinden oldukça farklı fiyatlarla satıldığını görmek mümkün. Özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde satın alma düğmesine hemen basmak yerine birkaç farklı satıcıyı kontrol etmek bütçenizi koruyabilir. Üstelik yalnızca ürün fiyatını değil; kargo ücreti, teslimat koşulları ve varsa ek masrafları da hesaba katmak gerekiyor. Fiziksel mağazada gördüğünüz bir ürünü satın almadan önce internetteki fiyatına bakmak da birkaç dakikanızı almasına rağmen önemli bir fiyat farkını yakalamanızı sağlayabilir.

6. “İHTİYAÇ MI, İSTEK Mİ?” DİYE SORUYORLAR

Belki de bütün listenin en basit ama en etkili sorusu bu: “Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa şu anda sadece istiyor muyum?” Elbette yalnızca zorunlu ihtiyaçlara para harcamak gerçekçi değil. Bazen sevdiğiniz bir kıyafeti almak, dışarıda yemek yemek veya uzun zamandır istediğiniz bir ürünü satın almak da bütçenin bir parçası olabilir.

Buradaki amaç kendinizi bütün keyiflerden mahrum bırakmak değil; harcamanın bilinçli bir tercih olup olmadığını fark etmek. Özellikle anlık satın alma isteği geldiğinde bu soruyu sormak, birkaç dakika sonra pişman olacağınız harcamalarla gerçekten istediğiniz alışverişleri birbirinden ayırmanıza yardımcı olabilir.