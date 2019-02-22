Aç karnına yarım litre içtiğinizde kronik hastalıkları bitiriyor

İnsanlar, kereviz suyunun tüm güçlü iyileştirici özelliklerini bilselerdi, mucizevi bir süper yiyecek olarak kerevize saygı duyarlardı diyor Anthony Wıllıam. Kendisi sosyal medyada medicalmedium adlı hesabında binlerce insanın hayatında oluşturduğu olumlu değişimleri paylaşıyor. İyileşmeyi ve değişimi sağlayan mucizelerinden biri de kereviz sapı suyu!

Kronik hastalığı olan binlerce insanın, sabah aç karnına yaklaşık olarak 500 ml içtiği kereviz suyu ile sağlıklarını iyileştirdiklerini söylüyor. Ispanak, maydanoz, elma gibi karışık juiceler da faydalı olsa da kereviz suyunu tek içmek önemli, çünkü tüm gün yediklerinizin sindirimini destekliyor. Yani önerisi kereviz suyunu başka sebzelerle karıştırmadan içmek!

Kereviz suyu güçlü anti-inflamatuar etki gösterir. Otoimmün hastalık olarak gösterilen tüm durumlarda iyileştirici etkisi bulunuyor. Haşimato tiroiditi, migren, çölyak, ırritabl bağırsak sendromu, reflü, baş dönmesi, kabızlık, enerji yoksunluğu, vertigo, diyabet, sedef, egzema, akne gibi cilt hastalıkları, fibromiyalji vb.