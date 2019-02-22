YEMEK

Aç karnına yarım litre içtiğinizde kronik hastalıkları bitiriyor

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
KEŞFET HABERLERİ  | 22.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

Sebzelerin sağlığımıza katkıları sonsuz. Bir tanesi var ki tüm kronikleşmiş hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında son zamanların yeni gözdesi olan kereviz sapı suyunu tüm yönleriyle ele aldı.

Aç karnına yarım litre içtiğinizde kronik hastalıkları bitiriyor

İnsanlar, kereviz suyunun tüm güçlü iyileştirici özelliklerini bilselerdi, mucizevi bir süper yiyecek olarak kerevize saygı duyarlardı diyor Anthony Wıllıam. Kendisi sosyal medyada medicalmedium adlı hesabında binlerce insanın hayatında oluşturduğu olumlu değişimleri paylaşıyor. İyileşmeyi ve değişimi sağlayan mucizelerinden biri de kereviz sapı suyu!

Kronik hastalığı olan binlerce insanın, sabah aç karnına yaklaşık olarak 500 ml içtiği kereviz suyu ile sağlıklarını iyileştirdiklerini söylüyor. Ispanak, maydanoz, elma gibi karışık juiceler da faydalı olsa da kereviz suyunu tek içmek önemli, çünkü tüm gün yediklerinizin sindirimini destekliyor. Yani önerisi kereviz suyunu başka sebzelerle karıştırmadan içmek!

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Kereviz suyu güçlü anti-inflamatuar etki gösterir. Otoimmün hastalık olarak gösterilen tüm durumlarda iyileştirici etkisi bulunuyor. Haşimato tiroiditi, migren, çölyak, ırritabl bağırsak sendromu, reflü, baş dönmesi, kabızlık, enerji yoksunluğu, vertigo, diyabet, sedef, egzema, akne gibi cilt hastalıkları, fibromiyalji vb.

Kereviz sapı suyu içenler sindirim sisteminde rahatlama görüyor. Hazımsızlık, şişkinlik ve reflü, hep düşük mide asiti yüzünden. Kereviz suyunun içeriğindeki doğal sodyum ile mide asidi yükseliyor ve sabah aç karnına, saf içildiği zaman tüm gün sindiriminize destek sağlıyor. Sindirim düzelince gaz, şişlinlik ortadan kalkıyor ve verilemeyen kilolar rahatlıkla veriliyor. Sağlıksız besinlere karşı ilginiz azalıyor. Akılda, bedende ve ruhta sakinleşme ve yumuşama sağlıyor. Alkali olmanın en güzel yanlarından biri!

1 demet kereviz sapını katı meyve sıkacağından geçiriyorsunuz, hepsi bu !

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Kahvaltıdan önce içeceğiniz kereviz sapı suyu size şifa verecektir. İçtikten sonra kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Tabii en az 15 dakika sonra. İlk etapta 500 ml içmek sizi zorlarsa, miktarını zamanla arttırabilirsiniz. Organik olanları tercih etmeyi unutmayın. Tadına alışamazsanız salatalık veya elma da kullanabiliyorsunuz fakat önerilen, başka sebze ya da meyve olmadan sade halini içmektir. Çünkü en yüksek fayda sade halindedir.

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Anahtar Kelimeler:
kereviz suyu sebze suları

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