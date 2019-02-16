Acer Swift 3 Ultrabook inceleme altında

15.6 inch değerdeki ekran, FHD çözünürlüğe sahip. IPS teknolojisi kullanıldığı için farklı açılardan bakıldığında da net görüntülere erişmek mümkün. 16. Swift 3’te Intel’in 8. nesil Core i5 işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında 256GB SSD ve 4GB RAM değerleri var. Açıkçası RAM değeri biraz daha yüksek olabilirdi. Yaptığımız denemelerde, bu konfigürasyonla pek çok işimizi rahatlıkla halledebildik. Sunum hazırlamak, internette sörf yapmak ya da bir şeyler izlemek… Bu tip işlemler için çok performanslı. Oyun tarafına geldiğimizde ise, eski oyunları oynama şansınız var. Yine de bu cihazın oyunlar için tasarlanmadığını söylemeliyiz.

Ürünün tasarım detaylarına baktığımızda, klavye çok dikkat çekici. Tuşlar büyük ve alttan aydınlatmalı. Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Lakin yön tuşları çok ufak kalmış.

SF315-52G model numaralı ultrabook, kullanıcılara birçok farklı renk seçeneği sunuyor. Bize gümüş renkli versiyonu geldi.

Acer Swift 3, 16.9mm kalınlığında ve 1.8kg ağırlığında. Metal ve göze hoş gelen bir tasarımı olan ürün, aynı zamanda rahatlıkla taşınabilecek yapıda.

Biraz da pil performansından söz edecek olursak, gündelik işlemlerinizi halletmeniz için tek şarj yeterli oluyor. Ürün, tek şarj ile yaklaşık 8 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Tabii video ve oyun tarafında vakit geçirdikçe bu sürenin de azalacağını söyleyelim. Örneğin, ekran parlaklığı %100 iken internetten yaklaşık 4 buçuk saat boyunca FHD film izleyebilirsiniz.

Son sözlere gelecek olursak Swift 3, gerek tasarımı, gerekse de kullanılabilirliği ile gündelik yaşantınıza olumlu etki edebilecek bir ürün. Keşke RAM tarafında biraz daha bonkör davranılsaymış.

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