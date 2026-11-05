Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İnekler üzerlerinden geçsin diye sıraya giriyorlar! Nedeni pes dedirtiyor

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Bhidavad köyünde her yıl düzenlenen geleneksel tören, görenleri şaşkına çeviriyor. Diwali Bayramı sonrasında gerçekleştirilen ritüelde erkekler yere uzanarak onlarca ineğin üzerlerinden geçmesine izin veriyor. Köylüler, bu geleneğin dileklerini gerçekleştireceğine ve kendilerine ilahi kutsama getireceğine inanıyor.

İnekler üzerlerinden geçsin diye sıraya giriyorlar! Nedeni pes dedirtiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Hindistan'da farklı bölgelerde çeşitli geleneklerle kutlanan Diwali Bayramı, Bhidavad köyünde sıra dışı bir ritüele sahne oluyor. Köy sakinleri, ineklerin kutsal olduğuna ve içlerinde 33 crore yani 330 milyon tanrı ve tanrıçanın yaşadığına inanıyor. Bu nedenle ineklerin üzerinden geçmesine izin veren kişilerin tanrıların bereketini ve kutsamasını kazanacağı düşünülüyor.

İnekler üzerlerinden geçsin diye sıraya giriyorlar! Nedeni pes dedirtiyor 1

ÖNCE BEŞ GÜN ORUÇ TUTUP TAPINAKTA KALIYORLAR

Geleneğe katılmak isteyen köylüler, Diwali Bayramı öncesinde beş gün boyunca oruç tutuyor. Ardından yerel tapınakta bir gece geçiriyorlar.

Bayram sabahında ineklere ibadet ediliyor. Daha sonra törene katılan erkekler yere uzanıyor ve serbest bırakılan ineklerin üzerlerinden geçmesini bekliyor. Bu sırada köylüler dualar ediyor ve ilahiler söylüyor.

İnekler üzerlerinden geçsin diye sıraya giriyorlar! Nedeni pes dedirtiyor 2

ONLARCA İNEĞİN ALTINDA KALIP DANS EDİYORLAR

İneklerin üzerinden geçtiği erkekler, törenin ardından ayağa kalkarak davul sesleri eşliğinde dans etmeye başlıyor.

Köy sakinleri, yıllardır sürdürülen ritüelde şimdiye kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını iddia ediyor. Yerel halktan bir kişi, törende kimsenin yaralanmadığını, çizik bile oluşmadığını ve köylülerin dileklerinin gerçekleştiğine inandıklarını söylüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kombiyi gece kapatmak mı, düşük derecede çalıştırmak mı daha ekonomik?Kombiyi gece kapatmak mı, düşük derecede çalıştırmak mı daha ekonomik?
Yatmadan önce çorap giyenlerin bakın vücudunda neler oluyorYatmadan önce çorap giyenlerin bakın vücudunda neler oluyor

Anahtar Kelimeler:
Dilek duası Hindistan İnek tapınak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.