İnekler üzerlerinden geçsin diye sıraya giriyorlar! Nedeni pes dedirtiyor

Hindistan'da farklı bölgelerde çeşitli geleneklerle kutlanan Diwali Bayramı, Bhidavad köyünde sıra dışı bir ritüele sahne oluyor. Köy sakinleri, ineklerin kutsal olduğuna ve içlerinde 33 crore yani 330 milyon tanrı ve tanrıçanın yaşadığına inanıyor. Bu nedenle ineklerin üzerinden geçmesine izin veren kişilerin tanrıların bereketini ve kutsamasını kazanacağı düşünülüyor.

ÖNCE BEŞ GÜN ORUÇ TUTUP TAPINAKTA KALIYORLAR

Geleneğe katılmak isteyen köylüler, Diwali Bayramı öncesinde beş gün boyunca oruç tutuyor. Ardından yerel tapınakta bir gece geçiriyorlar.

Bayram sabahında ineklere ibadet ediliyor. Daha sonra törene katılan erkekler yere uzanıyor ve serbest bırakılan ineklerin üzerlerinden geçmesini bekliyor. Bu sırada köylüler dualar ediyor ve ilahiler söylüyor.

ONLARCA İNEĞİN ALTINDA KALIP DANS EDİYORLAR

İneklerin üzerinden geçtiği erkekler, törenin ardından ayağa kalkarak davul sesleri eşliğinde dans etmeye başlıyor.

Köy sakinleri, yıllardır sürdürülen ritüelde şimdiye kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını iddia ediyor. Yerel halktan bir kişi, törende kimsenin yaralanmadığını, çizik bile oluşmadığını ve köylülerin dileklerinin gerçekleştiğine inandıklarını söylüyor.