Kombiyi gece kapatmak mı, düşük derecede çalıştırmak mı daha ekonomik? İşte doğru kullanım yöntemi

Kış aylarında evleri sıcak tutarken doğalgaz tüketimini kontrol altında tutmak isteyenler, kombinin gece nasıl kullanılması gerektiğini araştırıyor. Bazı kişiler kombiyi tamamen kapatmanın tasarruf sağladığını düşünürken bazıları ise sabah evi yeniden ısıtmanın daha fazla doğalgaz tüketimine neden olduğuna inanıyor.

Peki, hangi yöntem daha ekonomik? Enerji verimliliği konusunda yayımlanan rehberler, kombiyi sürekli aynı sıcaklıkta çalıştırmanın her ev için en tasarruflu seçenek olmadığını ortaya koyuyor.

KOMBİYİ GECE KAPATMAK MI, AÇIK BIRAKMAK MI?

İngiltere merkezli tüketici kuruluşu Which?, ısıtma sistemlerinin kullanımında bütün evler için geçerli tek bir kural bulunmadığını belirtiyor. İyi yalıtılmış ve düşük sıcaklıkta verimli çalışan ısıtma sistemlerine sahip evlerde uzun süreli, düşük sıcaklıklı ısıtma uygun olabilirken yalıtımı zayıf evlerde ihtiyaç duyulmayan saatlerde ısıtmayı azaltmak daha ekonomik olabiliyor.

Bunun nedeni, evin içiyle dışarısı arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ısı kaybının da artması. Evi gece boyunca gündüzle aynı sıcaklıkta tutmak, kaybedilen ısının sürekli yeniden karşılanmasını gerektirebiliyor. Dolayısıyla kombiyi gece boyunca yüksek sıcaklıkta çalıştırmak yerine, oda sıcaklığını kontrollü biçimde düşürmek birçok ev için daha tasarruflu bir seçenek olabiliyor.

SABAH KOMBİYİ YENİDEN AÇMAK DAHA FAZLA DOĞALGAZ HARCAR MI?

Kombinin gece kapatılmasıyla ilgili en yaygın düşüncelerden biri, sabah soğuyan evi yeniden ısıtmanın gece boyunca açık tutmaktan daha fazla enerji harcadığı yönünde.

Ancak bu düşünce her durumda doğru değil. Ev daha düşük sıcaklıkta kaldığında dışarıya kaybettiği ısı da azalıyor. Sabah yeniden ısıtma için enerji harcansa bile gece boyunca azaltılan ısı kaybı toplam tüketimin düşmesine yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte evin ne kadar hızlı soğuduğu ve yeniden ne kadar sürede ısındığı da önemli. Özellikle çok soğuk havalarda veya yalıtımı yetersiz konutlarda sıcaklığın aşırı düşürülmesi konfor sorunlarına yol açabiliyor.

GECE KOMBİ KAÇ DERECEDE ÇALIŞMALI?

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, kombinin kalorifer suyu sıcaklığı ile odanın sıcaklığının aynı şey olmaması. Kombi ekranında görülen 45, 50 veya 55 derece gibi değerler çoğu cihazda kalorifer devresindeki suyun sıcaklığını ifade ediyor. Oda termostatındaki değer ise evin ulaşması istenen sıcaklığı belirliyor.

Araştırmacılar gece sıcaklığının için 16-19 derece aralığından söz ediliyor. Ancak bu aralık herkes için uygun olmayabilir. Bebeklerin, yaşlıların ve sağlık açısından daha sıcak bir ortama ihtiyaç duyan kişilerin bulunduğu evlerde sıcaklık kişisel gereksinimlere göre ayarlanmalı. Bu nedenle gece sıcaklığını belirlerken yalnızca tasarrufa değil, evde yaşayanların konforuna ve sağlığına da dikkat etmek gerekiyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLERDE SICAKLIK AYARI ÖNEMLİ

Modern yoğuşmalı kombiler, uygun koşullarda daha düşük kalorifer suyu sıcaklıklarında daha verimli çalışabiliyor. Enerji tasarrufu rehberlerinde, kaloriferlere gönderilen suyun sıcaklığının gereğinden yüksek tutulmamasının tüketimi azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak su sıcaklığının fazla düşürülmesi, özellikle çok soğuk günlerde evin yeterince ısınmamasına neden olabiliyor.

Ayrıca kalorifer suyu sıcaklığı ile musluklardan kullanılan sıcak suyun ayarı birbirine karıştırılmamalı. Özellikle sıcak su depolama tankı bulunan sistemlerde hijyen ve güvenlik açısından farklı sıcaklık gereksinimleri söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kombi ayarlarının cihazın kullanım kılavuzuna ve ısıtma sisteminin özelliklerine uygun yapılması gerekiyor.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kombinin çalışma saatlerini evde bulunulan zamanlara göre programlamak, gereksiz ısıtmanın önüne geçebiliyor.

Oda termostatı ve zamanlayıcı kullanımı, sıcaklığın ihtiyaç duyulan saatlerde artırılmasını, gece veya evin boş olduğu zamanlarda ise azaltılmasını sağlayabiliyor. Kalorifer peteklerinin önünün mobilyalarla kapatılmaması, ısıtma sisteminin düzenli bakımının yapılması ve evdeki ısı kayıplarının azaltılması da enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.

PEKİ, EN EKONOMİK YÖNTEM HANGİSİ?

Standart doğalgaz kombisiyle ısınan birçok evde, gece boyunca gündüz sıcaklığını korumak yerine oda termostatını birkaç derece düşürmek tasarruf sağlayabiliyor. Bununla birlikte kombiyi tamamen kapatmak her ev için en uygun seçenek değil. Evin çok hızlı soğuduğu, donma riskinin bulunduğu veya belirli bir sıcaklığın korunması gereken durumlarda düşük sıcaklıkta çalıştırmak daha uygun olabilir.

En doğru yöntemi belirlemek için benzer dış hava koşullarına sahip günlerde farklı termostat programlarının doğalgaz tüketimine etkisi karşılaştırılabilir.

Sonuç olarak kombiyi gece sürekli yüksek sıcaklıkta çalıştırmak yerine, evin özelliklerine uygun bir gece sıcaklığı belirlemek hem konforu korumaya hem de doğalgaz tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.