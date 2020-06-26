Achraf Hakimi, 40 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Achraf Hakimi için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Sky'ın haberine göre; bonservisi Real Madrid'de bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Inter atak yaptı ve Hakimi ile anlaşmaya vardı.

40 MİLYON EURO!

İtalyan devinin Hakimi için Real Madrid'e 40 milyon euro bedel biçtiği ve Real Başkanı Florentino Perez'in bu miktarı kabul ettiği aktarıldı. Öte yandan Hakimi'nin de Inter'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Hakimi, 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

DORTMUND, HAKIMI YERİNE MEUNIER'İ ALDI

Borussia Dortmund, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Hakimi'nin yerine PSG ile sözleşmesi sona eren Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Alman devi, Belçikalı yıldızla 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

