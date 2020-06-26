Achraf Hakimi, 40 milyon euroya Inter'e transfer oluyor

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen ve kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Achraf Hakimi için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
Sky'ın haberine göre; bonservisi Real Madrid'de bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için Inter atak yaptı ve Hakimi ile anlaşmaya vardı.
İtalyan devinin Hakimi için Real Madrid'e 40 milyon euro bedel biçtiği ve Real Başkanı Florentino Perez'in bu miktarı kabul ettiği aktarıldı. Öte yandan Hakimi'nin de Inter'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon 44 resmi maçta forma giyen Hakimi, 9 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
Borussia Dortmund, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Hakimi'nin yerine PSG ile sözleşmesi sona eren Thomas Meunier'i kadrosuna kattı. Alman devi, Belçikalı yıldızla 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Galatasaray'dan transfer bombası!
Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
FIFA'dan kulüplere müjde! Destek paketi...
Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Hakan Çalhanoğlu Süper Lig'e transfer oluyor
TFF o liglerin başlama tarihini açıkladı
Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Max Kruse'den flaş paylaşım! Transfer....
Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha!
Trabzonspor'dan bir transfer daha
Inter 3-3 Sassuolo (Maç Sonucu)
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum