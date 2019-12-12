Acı biber, havlıcan ve zencefil vücudu ısıtıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, acı biber, havlıcan ve taze zencefilin vücut ısısını yükseltmede çok etkili besinler olduğuna dikkat çekti. Şen, zencefilin içindeki curcumin adı verilen etken maddenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

“BİR BARDAK SICAK SUYA EKLEYİP İÇİN”

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlardan ve soğuk algınlıklarından korunmak için doğal beslenme yöntemleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Medical Park Fatih Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan da vücut ısısını yükselten besinler ve özellikleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı:

"KÖK SEBZELERİ SİNDİRİRKEN VUCUT ISISI ARTAR"

“Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Böylece vücut ısısı artar. Tarçın kan şekerini dengeler, lif içeriği de yüksek olan tarçın vücut ısımızı artırır, tatlı isteğimizi azaltır. Bağışıklığımızı güçlendiren zencefil vücut ısımızı artırır. Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura ve yeşil çaya zencefil veya havlıcanı ince kıyıp 1’er çay kaşığı ekleyip 5 dakika bekletip tüketebilirsiniz. Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sisteminizi uyararak ısı üretimini artırır. Zerdeçal içindeki curcumin etken maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut ısımızı artırır. Acı biber içerisindeki kapsaisinle metabolizma hızını dolayısıyla vücut ısısını artırır. Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır. İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidan olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem de vücut ısımızı artırmış oluruz.”