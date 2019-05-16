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Acı eşiğinize güveniyor musunuz? Bu dövmelere aşık olabilirsiniz

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 16.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Söz konusu gösteriş, aynı zamanda sadelikse belki bacak dövmelerine bir göz gezdirmenizin vakti gelmiştir. İşte ister detaylı ince işçilik, isterseniz de sadelikten ödün vermeyen birbirinden sıra dışı bir o kadar da ateşli bacak dövmeleri...

Acı eşiğinize güveniyor musunuz? Bu dövmelere aşık olabilirsiniz

Bacaklar, dövme için mükemmel bir yerdir çünkü ruh halinize veya gününüze bağlı olarak kolayca gösterilebilir veya üstünü kapatıp, dövmenizi gizleyebilirsiniz.

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Özellikle uyluk bölgelerine doğru doldurulması gereken o kadar fazla alan var ki, kendinizi şort veya mini etek giyen biri olarak görmüyorsanız bu bölgeyi dövmeyle donatmadan önce iki kere düşünün deriz.

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AĞRI EŞİĞİNİZ YÜKSEKSE BU BÖLGE İDEAL!

Dövme tutkunları; baldır kemiği gibi alanlara daha küçük çalışmalar uyguluyor. Ayak bileği, diz kapağı da zarif tasarımlara en çok rastlayabileceğiniz alanlardan. Bu bölgelerde çok fazla koruyucu kas veya dokusu yoktur, bu nedenle ağrı eşiğinizi kontrol edip, cesaretinizi toplayıp dövme masasına oturmakta fayda var tabii....

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Eğer siz de bacak dövmelerinden çok etkileniyor, bir gün cesaretinizi toplarsanız bir tane belki de birkaç tane yaptırmak istiyorsanız şimdi göreceğiniz örnek tasarımlar size ilham verebilir. Kim bilir belki de yıllardır aradığınız tasarım şimdi tam karşınızda olacak!

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İşte bacak konusunda cesur yürek kesilen; minimal, detaylı, anlamlı, büyük, gösterişli dövmelere sahip insanlar...

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