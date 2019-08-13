Acı haber! Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bir dönem MHP'den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal'ın cenazesinin yarın Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)
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