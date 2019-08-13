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Acı haber! Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Antalya'da ikinci kattaki balkondan düşen iş insanı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haber! Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bir dönem MHP'den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal'ın cenazesinin yarın Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)

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Antalya Mahmut Topal

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