Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

OnePlus'tan 9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih sızdırıldı

Bir sızıntı kaynağına göre OnePlus, Hindistan'da iki yeni amiral gemisi telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlardan birinin OnePlus 16R olacağı, diğerinin de OnePlus 16 olabileceği belirtiliyor. 16R için 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran bekleniyor.

OnePlus'tan 9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih sızdırıldı
Enes Çırtlık

OnePlus, 12 Ekim'de Çin'de OnePlus 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Ace 7 de onunla birlikte veya kısa süre sonra tanıtılabilir. Şimdi ise şirketin Hindistan pazarına yönelik planları hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

X platformunda bilgi paylaşan bir sızıntı kaynağına göre OnePlus, Hindistan'da iki yeni amiral gemisi akıllı telefon satışa sunmayı planlıyor. Modellerin aralık ayında veya 2027 başlarında piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

OnePlus tan 9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih sızdırıldı 1

ONEPLUS 16R, 9.000 MAH BATARYAYLA GELEBİLİR

Hindistan'da satışa sunulacak modellerden birinin OnePlus 16R olacağı belirtiliyor. Geçmişteki örnekler tekrarlanırsa bu telefonun büyük ölçüde OnePlus Ace 7'yi temel alacağı, hatta aynı cihazın farklı isimle piyasaya sürülen versiyonu olabileceği ifade ediliyor.

Ace 7 / OnePlus 16R'nin Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması bekleniyor. Telefonda 1,5K çözünürlük ve 185 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç düz OLED ekran bulunacağı iddia ediliyor.

İddiaya göre cihazda ayrıca 200 megapiksel ana kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma destekleyen 50 megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Telefonun 9.000 mAh kapasiteli bataryaya ve 100 W kablolu şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Modelin ayrıca metal çerçeveye ve ekran altına yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olması da beklentiler arasında.

ONEPLUS 16'NIN HİNDİSTAN'A GELİP GELMEYECEĞİ BELİRSİZ

Yeni sızıntının dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Hindistan'da satışa sunulacak ikinci modelin OnePlus 16 olabileceği iddiası.

OnePlus tan 9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih sızdırıldı 2

Bu bilgi, geçen ay ortaya çıkan bir söylentiyle çelişiyor. Söz konusu söylentide OnePlus 16'nın Hindistan pazarında piyasaya sürülmeyeceği öne sürülmüştü.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmezken, OnePlus'tan modellerin lansmanına ilişkin resmi doğrulama bekleniyor.

Kaynak: GSMArena

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı!Infinix GT 50 Pro için beklenen tarih açıklandı!
Bir kayada ev var diğerinde bahçesi: Tek bağları 168 metre yükseklikteki köprüBir kayada ev var diğerinde bahçesi: Tek bağları 168 metre yükseklikteki köprü

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan Oneplus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.