OnePlus'tan 9.000 mAh bataryalı amiral gemisi sürprizi! İki model için tarih sızdırıldı

OnePlus, 12 Ekim'de Çin'de OnePlus 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus Ace 7 de onunla birlikte veya kısa süre sonra tanıtılabilir. Şimdi ise şirketin Hindistan pazarına yönelik planları hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

X platformunda bilgi paylaşan bir sızıntı kaynağına göre OnePlus, Hindistan'da iki yeni amiral gemisi akıllı telefon satışa sunmayı planlıyor. Modellerin aralık ayında veya 2027 başlarında piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

ONEPLUS 16R, 9.000 MAH BATARYAYLA GELEBİLİR

Hindistan'da satışa sunulacak modellerden birinin OnePlus 16R olacağı belirtiliyor. Geçmişteki örnekler tekrarlanırsa bu telefonun büyük ölçüde OnePlus Ace 7'yi temel alacağı, hatta aynı cihazın farklı isimle piyasaya sürülen versiyonu olabileceği ifade ediliyor.

Ace 7 / OnePlus 16R'nin Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alması bekleniyor. Telefonda 1,5K çözünürlük ve 185 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç düz OLED ekran bulunacağı iddia ediliyor.

İddiaya göre cihazda ayrıca 200 megapiksel ana kamera ve 3,5 kat optik yakınlaştırma destekleyen 50 megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Telefonun 9.000 mAh kapasiteli bataryaya ve 100 W kablolu şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Modelin ayrıca metal çerçeveye ve ekran altına yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucusuna sahip olması da beklentiler arasında.

ONEPLUS 16'NIN HİNDİSTAN'A GELİP GELMEYECEĞİ BELİRSİZ

Yeni sızıntının dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Hindistan'da satışa sunulacak ikinci modelin OnePlus 16 olabileceği iddiası.

Bu bilgi, geçen ay ortaya çıkan bir söylentiyle çelişiyor. Söz konusu söylentide OnePlus 16'nın Hindistan pazarında piyasaya sürülmeyeceği öne sürülmüştü.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmezken, OnePlus'tan modellerin lansmanına ilişkin resmi doğrulama bekleniyor.

Kaynak: GSMArena