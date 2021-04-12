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Acı haber! Efsane dizi The Sopranos'un oyuncusu Joseph Siravo hayatını kaybetti

12.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsaneleşen dizi The Sopranos'ta Tony Soprano'nun babası rolünü oynayan Joseph Siravo hayatını kaybetti.

Acı haber! Efsane dizi The Sopranos'un oyuncusu Joseph Siravo hayatını kaybetti

The Sopranos dizisinin efsane karakteri Tony Soprano'nun babası Johnny'yi canlandıran Joseph Siravo'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

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KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

65 yaşındaki Siravo'nun kanser olduğu ve uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.

Aktör Garry Pastore tarafından Siravo'nun ölüm haberi açıklandı. Pastore paylaşımında "Huzur içinde uyu arkadaşım, müthiş bir savaş verdin, seni özleyeceğim, öbür tarafta görüşürüz" yazdı.

Pastore, "O gerçek bir centilmendi, onunla karşılıklı bir bağ ve samiyet bulduğum için çok şanslıyım. Oyunculuk onun için her zaman bir bir tutku olmuştur. Böyle bir dünyada gerçek arkadaşlar bulmak zordur. Ben, Joe, Michael Rispoli ve Jimmy Gandolfini hep birbirimizi destekledik" dedi.
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Siravo'nun kızı Allegra Okarmus ise "Sevgili babam bu sabah ağaç evinde huzur içinde vefat ettiğinde yanındaydım. Bu kadar yoğun bir şekilde sevildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız" diye yazdı.

ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Sopranos dizisinde Tony'nin babası Giovanni Francis 'Johnny' Soprano rolüyle mafya patronlarının ebeveynleriyle olan sorunlu ilişkilerini beyaz cama yansıtan ünlü oyuncunun kaybı büyük üzüntü yarattı.

The Sopranos, HBO'da yayınlanmış ve en iyi TV dizilerinden biri olarak ün kazanmıştı.

Siravo ayrıca "The People vs. of Simpson: American Crime Story"de öldürülen garson Ronald Goldman'ın babası Fred Goldman'ı canlandırmıştı.


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