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Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Como Gölü'nde kaybolan, İsviçre Milli Takımı formasını da giyen kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu.

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

Young Boys takımının kaptanı olan İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili, arkadaşlarıyla tekne kiralayarak İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nde suya girdikten sonra kaybolmuştu. İsviçre'deki arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, 24 yaşındaki futbolcunun cesedine ulaşıldı. Öte yandan, Young Boys kulübü de Florijana Ismaili için taziye mesajı yayınladı. Futbolcular, kulübün sosyal medya hesabından, kalp şeklinde koreografi yaptı.

İsviçreli milli takım futbolcusu Xherdan Shaqiri de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Florijana Ismaili'nin ölümüyle şoke oldum. Ben ve ailem, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta, 3 gole imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Florijana Ismaili Como Gölü İsviçre Milli Takımı

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