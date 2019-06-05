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Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.06.2019 21:50 | Son Güncelleme

Batman'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda akıntıya kapılan Suriyeli genç boğuldu.

Acı haber! Serinlemek için girmişti ama...

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile Batman Çayı kenarına giden 17 yaşındaki Suriyeli Süleyman Bozo, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Bozo, gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Bozo'nun bulunması için Batman Çayı’ında çalışma başlattı.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman batman çayı Suriyeli

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