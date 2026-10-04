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Herkes evine uygulamaya başladı! 2026’nın en dikkat çeken 3 dekorasyon trendi

Ev dekorasyonunda yeni yılın etkileri giderek daha fazla hissediliyor. 2026’da evlerde yalnızca şık görünüm değil, sıcaklık, doğallık ve kişisel dokunuşlar da öne çıkıyor. Özellikle sosyal medyada ve dekorasyon dünyasında dikkat çeken bazı trendler, yaşam alanlarını yenilemek isteyenlerin favorisi haline geliyor. İşte 2026’nın evlere damga vuran 3 dekorasyon trendi...

Herkes evine uygulamaya başladı! 2026’nın en dikkat çeken 3 dekorasyon trendi
Mynet

2026 dekorasyon trendlerinin ortak noktası, kusursuz ve birbirinin aynı görünen evlerden uzaklaşılması. Doğal malzemeler, dikkat çekici renkler ve kişisel objeler bir araya gelerek daha sıcak ve özgün yaşam alanları oluşturuyor.

Evin tamamını değiştirmek yerine yalnızca birkaç aksesuarı yenilemek, duvarlardan birini farklı bir renge boyamak ya da vintage bir parça eklemek de yeni trende ayak uydurmak için yeterli olabilir.

1. DOĞAL DOKULAR YENİDEN SAHNEDE

2026 dekorasyonunda doğallık ön planda. Ahşap, keten, hasır, taş ve seramik gibi doğal görünümlü malzemeler yaşam alanlarına sıcak bir atmosfer kazandırıyor. Özellikle açık tonlardaki ahşap mobilyalar ve el yapımı seramik aksesuarlar, modern evlerde sıkça tercih edilmeye başladı.

Salon ve yatak odalarında kullanılan keten perdeler, dokulu kırlentler ve hasır detaylar ise mekanın daha samimi görünmesini sağlıyor. Bu trendin en dikkat çekici tarafı, küçük dokunuşlarla bile evin havasını değiştirebilmesi.

Herkes evine uygulamaya başladı! 2026’nın en dikkat çeken 3 dekorasyon trendi 1

2. RENKLİ VE KARAKTERLİ DUVARLAR

Beyaz ve tamamen nötr duvarların hakimiyeti yerini daha cesur seçimlere bırakıyor. 2026’da tek bir duvarı farklı renge boyamak, desenli duvar kağıtları kullanmak veya dekoratif duvar panelleriyle hareket yaratmak öne çıkıyor.

Özellikle toprak tonları, sıcak kahveler, zeytin yeşili ve bordoya yaklaşan koyu tonlar dekorasyonda dikkat çekiyor.

Duvarları evin yalnızca arka planı olmaktan çıkarıp dekorasyonun başrolüne taşımak isteyenler, bu trendi kolayca uygulayabiliyor.

Herkes evine uygulamaya başladı! 2026’nın en dikkat çeken 3 dekorasyon trendi 2

3. EVİ KİŞİSELLEŞTİREN VİNTAGE DOKUNUŞLAR

2026’nın dikkat çeken bir diğer dekorasyon eğilimi ise geçmişten ilham alan parçalar. Eski görünümlü aynalar, vintage lambalar, retro sehpalar ve ikinci el mobilyalar modern dekorasyonla bir araya getirildi.

Herkes evine uygulamaya başladı! 2026’nın en dikkat çeken 3 dekorasyon trendi 3

Buradaki amaç evin showroom gibi görünmesinden ziyade, yaşayan ve sahibinin karakterini yansıtan bir alan oluşturmak. Yeni mobilyaların arasına birkaç nostaljik parça eklemek bile dekorasyona farklı bir hava katabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
moda dekorasyon
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