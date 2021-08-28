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Acı hikaye! MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini saklamasının nedeni belli oldu

28.08.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin deneyimli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmada sol elini göstermemeye gayret ediyordu. Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol elini gizlediği belli oldu.

Acı hikaye! MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini saklamasının nedeni belli oldu

MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu.

Bolulu Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.

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Parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

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Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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