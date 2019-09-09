Acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır?

Geleneksel Türk bisküvisi olan acıbadem kurabiyeleri genelde pastaneden alınır, evde yapımı pek tercih edilmez. Ancak bu kolay tarif sayesinde canınızın istediği her an hazırlamanız artık mümkün olacak.

Lezzetli kurabiyenin isminin nereden geldiğini merak ediyorsanız, hemen açıklayalım: Kurabiyenin geleneksel tarifinde üstünde bir adet acı badem koyulur ve ismi de buradan gelir. Acı badem her zaman bulunmadığı için şimdilerde onun yerine badem özü tercih edilir. Gelelim tarifimize;

MALZEMELER

3 su bardağı kavrulmuş ve çekilmiş badem (toz haline getirene kadar çekilmeli)

2 adet yumurtanın beyazı

2 yemek kaşığı pirinç unu

5 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Yumurta beyazlarını çırpmakla işe başlıyoruz. Derin bir kabın içinde kar beyaz haline gelene kadar mikser yardımıyla çırpın.

Yumurta beyazı kar gibi olunca içine pirinç unu, toz şeker ve badem tozunu ilave edin. Hamuru yoğurun.

Hamuru uygun bir zemin üzerinde açmaya başlayın. Kalınlığının 1 cm olması yeterli. Hamuru su bardağının ağız kısmıyla ya da kurabiye kalıbıyla yuvarlak şeklinde kesin.

Fırın tepsisine yağ kağıt koyun ve üzerine yuvarlak hamurları aralıklı olacak halde yerleştirin. Kurabiyeleri fırına vermeden önce 10 dakika bu şekilde dinlendirin.

Önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarınca servis yapmadan önce muhakkak soğuyarak dinlendirmeyi unutmayın. Afiyet olsun.

